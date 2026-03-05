Флорист Агеенко рассказала, что традиционно мужчины выбирают на 8 Марта тюльпаны, мимозу и розы

На 8 Марта сложно представить подарок без цветов. О том, как изменились цены и какие букеты выбирают мужчины для своих дам, рассказала флорист-дизайнер Серафима Агеенко в интервью радио Sputnik .

Флористы предрекают повышение цен на цветы к Международному женскому дню на 30%. По словам Серафимы Агеенко, это связано с логистикой и другими факторами.

«В среднем в период праздников идет удорожание от 10 до 30% в зависимости от логистики, от цен поставщиков и самих садоводов», — отметила она.

Традиционно мужчины выбирают тюльпаны, мимозу, розы. Но есть и другие предпочтения.

«Чаще всего на 8 Марта выбирают тюльпаны. Это — классика, которая будет всегда. Мужчины 45+ чаще всего выбирают розовые, красные цветы. Молодые парни, как правило, выбирают розовые, белые, сиреневые и, конечно же, разноцветные букеты, чтобы было ярко и симпатично», — поделилась наблюдениями флорист.

Также популярны нарциссы и гиацинты.

«Сейчас уже года три, наверное, если не ошибаюсь, стало популярно высаживать гиацинты и нарциссы, композиции из луковичных растений, в горшочках», — рекомендовала Агеенко.

Чтобы букеты дольше радовали глаз, важно правильно за ними ухаживать.