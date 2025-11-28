Флорист Агеенко предупредила о подорожании букетов на 20% перед Днем матери

День матери традиционно отмечают в России в последнее воскресенье ноября. Мастер-флорист Серафима Агеенко рассказала в беседе с радиостанцией Sputnik , во сколько обойдется цветочная композиция.

По ее словам, средняя стоимость праздничного букета составляет порядка пяти-шести тысяч рублей, причем цены традиционно повышаются на 20% в дни массовых торжеств.

«Самые популярные цветы — это, конечно же, розы и хризантемы, потому что мамочки любят долгоиграющие букеты», — отметила специалист.

Она также указала на растущую тенденцию выбирать нестандартные подарки: наряду с классическими букетами популярностью начинают пользоваться фруктово-ягодные композиции, орехи и сухофрукты, а также сладкие букеты из зефира.