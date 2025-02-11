Флорист Адлер рекомендовала дарить экзотические цветы на День влюбленных

Экзотические растения долго сохраняют свежесть и после высыхания могут использоваться как сухоцветы или элементы декора. Такие цветы хорошо смотрятся как в сборных композициях, так и в моно-букетах. Флорист Эва Адлер в эфире радиостанции «Говорит Москва» посоветовала обратить внимание на экзотику при выборе подарка на День всех влюбленных.

Специалист отметила, что сейчас идет акцент на африканские и южноафриканские растения. Яркий представитель этого вида — протея.

«Они, как правило, бывают розовые или в сливочных оттенках. Это очень крупные цветы с чешуйчатой фактурой, гладкие, очень приятные. Протеи очень долго стоят, после этого они превращаются в сухоцвет», — рассказала Адлер.

Еще один вариант цветочного подарка — леукоспермум. Он похож на распустившегося морского ежа желтого цвета. Как правило, его дарят в моно-букетах.

Стрелиция — это очень необычный по форме цветок. В основном у нее оранжевые оттенки, однако присутствуют все цвета радуги в той или иной степени. Она бывает как в горшочках, так и в срезке, добавила эксперт.