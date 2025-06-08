Флакон за 134 тысячи: в ЦРПТ назвали самые дорогие духи, проданные этой весной
ЦРПТ: россияне весной купили духи Diaghilev за 134 тысячи рублей
Духи Diaghilev от Roja Parfums стали самыми дорогими из всех проданных этой весной. За флакон 100 миллилитров россияне должны были отдать 134 тысячи рублей. Об этом рассказали РИА «Новости» в Центре развития перспективных технологий.
За весенний сезон в магазинах купили два аромата такого объема.
Как отметил источник, стоимость одного превышает минимальный уровень зарплаты в 19,2 тысячи рублей почти в семь раз.
«Весной в России было продано более 30 флаконов элитной парфюмерии, каждый из которых стоил дороже 100 тысяч рублей», — отметили в ЦРПТ.
Эксперты подчеркнули, что благодаря системе маркировки подделки на рынке парфюмерии стало в пять раз меньше.
Ранее ученые Института химии, рассказали, что духи подавляют защитное поле человека.