Флаг с острова Врангеля передадут на вечное хранение в музее Тихоокеанского флота

Флаг СССР, который установили на острове Врангеля в 1924 году для подтверждения суверенитета страны в Арктике, теперь будет храниться в музее Тихоокеанского флота. Об этом сообщил корреспондент сайта телеканала «Звезда» Николай Кугук.

Участники экспедиции под руководством Бориса Давыдова установили флаг, чтобы восстановить контроль Советского Союза над островом Врангеля. На тот момент на эту территорию претендовали несколько стран. Как рассказал корреспондент, металлический флаг изготовили прямо на борту канонерской лодки «Красный Октябрь». Несмотря на то что прошло более ста лет, на флаге все еще можно увидеть остатки красной краски, серп и молот, а также аббревиатуру СССР.

Экспедиция отправилась из Владивостока 27 июля 1924 года и достигла острова Врангеля только 20 августа, преодолев сложные ледовые и погодные условия. Даже сейчас район остается труднодоступным для судоходства, отмечают гидрографы Тихоокеанского флота.

Флаг был доставлен в музей в рамках совместной экспедиции Русского географического общества и гидрографической службы Тихоокеанского флота. Судно «Антарктида» прошло более 6,5 тысяч миль. Участники экспедиции также заменили флаг на острове, извлекли капсулу времени, заложенную в 1974 году, и оставили новую с посланием будущим поколениям.