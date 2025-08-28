Физиолог Лялина предупредила о риске содержания остаточных опиатов в семенах мака

Семена мака, добавляемые в кондитерские изделия, обогащают пищу белками, ненасыщенными жирами, минералами и витаминами, однако их избыток может нанести вред здоровью. Об этом рассказала физиолог, и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с Life.ru .

Как пояснила специалист, современные промышленные сорта мака нередко загрязнены остаточными опиатами, включая морфин, который накапливается из-за контактов с дикорастущими растениями или недостатков переработки.

По словам эксперта, остаточные опиаты в семенах могут приводить к сонливости и спутанности сознания при избыточном потреблении. Рекомендуемая суточная норма мака — одна-две столовых ложки.

Людям, проходящим медицинские обследования или скрининг-тесты, следует учитывать, что повышенное потребление мака может вызвать ложноположительные результаты теста на опиаты.