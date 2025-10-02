Физик Зенкевич назвал невозможной идею создания «суверенного» смартфона в России

Заведующий лабораторией функциональных материалов и устройств для наноэлектроники МФТИ Андрей Зенкевич рассказал KP.RU , что создание «суверенного» смартфона в России кажется почти неосуществимой задачей.

Физик отметил, что даже крупнейшие производители не собирают свои устройства полностью на территории своих стран.

«Это нереально. Причем не только для нас. Вы думаете, айфон делается в Америке? Ничего подобного. Вся сборка — это до недавнего времени огромные фабрики в Китае, а теперь уже в Индии. А комплектующие для айфонов делаются по всему миру. Процессоры — Тайвань, камеры — Япония», — подчеркнул Зенкевич.

Эксперт добавил, что основная прибыль идет от разработки, а не от сборки устройств. Даже если Россия наладит производство некоторых компонентов, это не гарантирует успеха.