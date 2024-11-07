Фитнес-тренер Прокудина: регулярные занятия спортом осенью способствуют укреплению иммунитета

Тренер фитнес-платформы FitStars Елизавета Прокудина в разговоре с «Газетой.Ru» объяснила, почему не стоит пренебрегать осенними тренировками на улице. По ее словам, регулярные занятия спортом на свежем воздухе способствуют укреплению иммунитета и выработке эндорфинов.

Благодаря особенному климату и отсутствию изнурительной жары у человека снижается риск перегрева и обезвоживания.

«Среди видов активности, наиболее подходящих для осени, можно выделить бег, велопрогулки, пешие прогулки и тренировки с собственным весом», — отметила собеседница.

Во время тренировок Прокудина призвала использовать трехслойную систему одежды. Спортсмену нужно запастись термобельем и теплой одеждой, а сверху надеть водоотталкивающий слой. Теплая шапка, перчатки и непромокаемая обувь во время занятий на улице обязательны, добавила тренер.