Фитнес-тренер Гатауллина посоветовала не готовить еду впрок в праздничные дни

Многие после новогодних каникул обнаруживают, что стрелка на весах сдвинулась вправо. Однако не стоит волноваться из-за нескольких лишних килограммов, сообщила фитнес-тренер Милена Гатауллина в беседе с Life.ru .

По ее словам, набор веса в праздничные дни связан с употреблением высококалорийной пищи, большими порциями и нарушением привычного режима питания.

«Чаще всего это небольшие и временные изменения, а не устойчивый набор жира», — заверила специалист.

Чтобы избежать набора веса, тренер рекомендовала соблюдать умеренность, не готовить еду впрок и контролировать объем порций. Калорийность блюд можно снизить, заменив майонез на йогурт или более легкие заправки. Овощи и зелень, кроме картофеля, можно почти не ограничивать.