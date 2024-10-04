Фитнес-эксперт Мосалев: новичкам подойдут тренировки с собственным весом

Новичкам в мире спорта не стоит начинать тренироваться с тяжелым инвентарем. Об этом рассказал фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалев в беседе с Pravda.Ru.
По его словам, при отсутствии должного опыта необходимо обратить внимание на упражнения, которые подразумевают использование собственного веса или незначительного отягощения. Не нужно сразу хвататься за гири и штанги, добавил Infox.ru.
В данном случае, отметил эксперт, важно подготовить сердечно-сосудистую и опорно-двигательную системы к занятиям с большим весом.
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