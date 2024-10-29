Fit Service: в 2024 году траты на ремонт и обслуживание машин выросли на треть

Средняя стоимость ремонта и обслуживания автомобиля увеличилась на 31%. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Fit Service.

По данным анализа, с января 2024 года средний чек достиг 10 тысяч рублей, что на треть больше, чем за аналогичный период прошедшего года. На увеличение показателя повлияла инфляция, а также рост стоимости нормо-часа на 16%.

Кроме того, автовладельцы стали бережнее относиться к личным машинам. Россияне предпочитают починить транспорт и продлить срок его эксплуатации ввиду роста цен на новые авто. Исходя из этого, ремонтные работы стали более трудоемкими и затратными.