Финэксперт Волкова посоветовала искать выгодный кэшбек при сборах в школу

Финансовый консультант Татьяна Волкова рассказала в беседе с MIR24.TV, как разумно подготовиться к началу учебного года, избежав значительных затрат, особенно если в семье двое или больше детей.
Специалист рекомендовала начинать подготовку заблаговременно. Чем ближе начало сентября, тем дороже становятся канцтовары и рюкзаки. Также важно изучать предложения продавцов. Одна и та же вещь может иметь разную цену в различных магазинах.
Кроме того, Волкова призвала активно использовать кэшбек-программы банков. Следует оформлять оплату школьных принадлежностей картами, предлагающими возврат части потраченной суммы.
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