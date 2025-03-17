Финэксперт Шнейдерман назвал вклады самым доходным инструментом для инвестиций

Банковские вклады и фонды денежного рынка — самые прибыльные инструменты для инвестирования средств с разумным уровнем риска. Об этом сообщил RT руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

По его словам, средняя годовая доходность банковских вкладов составляет около 21%, но она снижается, поэтому важно не упустить подходящий момент.

Доходность флагманских фондов денежного рынка может достигать 25–26% благодаря рекапитализации процентов каждый день. В этом случае стоит обратить внимание на лидеров в рейтинге Мосбиржи и приобрести паи через брокера.

Аналитик добавил, что большим спросом пользуется наличная валюта из-за снижения курса доллара США, однако не следует слишком увлекаться этим вариантом. Вложения в акции в перспективе года могут принести в среднем 8–10% прибыли, а если выбрать дивидендные акции, то показатель можно увеличить до 12–15%.