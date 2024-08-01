Финэксперт Матвеева посоветовала ввести дневной лимит на траты

Для того чтобы разумно управлять финансами и накоплениями, важно вести учет своих расходов. Это поможет четко осознать, от каких покупок можно отказаться. Об этом «Газете.ru» рассказала финансовый консультант Ольга Матвеева в интервью изданию

Она посоветовала завести блокнот или использовать приложение для заметок, чтобы фиксировать, сколько денег уходит на поездки, питание, развлечения и услуги.

По ее словам, люди удивляются, сколько импульсивных покупок совершают и сколько средств можно сэкономить для более значительных трат или долгосрочных целей. Эксперт порекомендовала также установить дневной лимит расходов, что поможет избежать перерасходов и долгов, добавил KP.RU.