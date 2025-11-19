«Финансы Mail.ru»: 74% россиян тщательно планируют крупные покупки

Согласно исследованию проектов «Мои финансы» НИФИ Минфина России и «Финансы Mail.ru», значительная часть россиян (74%) подходят к покупке крупной техники и электроники осознанно. Они тщательно сравнивают характеристики и читают отзывы перед тем, как приобрести товар, сообщили «Известия» .

Три четверти опрошенных (75%) изучают тесты и отзывы до похода в магазин. Более половины (52%) откладывают деньги на крупные покупки заранее, избегая кредитов. Лишь 8% готовы взять кредит, если вещь нужна срочно. Для 94% опрошенных срок службы товара является важным или ключевым фактором, при этом 37% готовы платить больше за долговечность.

«Рациональное потребление — одна из базовых установок финансовой культуры», — пояснил врио директора НИФИ Минфина России Глеб Покатович.

Он подчеркнул, что такая модель поведения свидетельствует о способности отличать реальные потребности от сиюминутных желаний.