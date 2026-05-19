Финансовый советник Макаров рекомендовал ставить четкую цель для крупных накоплений

Откладывать деньги на машину, квартиру или другие крупные покупки может быть непросто, но возможно. Для этого нужно поставить четкую финансовую цель и разработать план действий. Подробнее рассказал финансовый советник Сергей Макаров в беседе с KP.RU .

По его словам, в первую очередь необходимо определить, что именно планируется приобрести, когда и сколько это будет стоить. Затем важно рассчитать, сколько денег нужно откладывать каждый месяц, чтобы достичь цели в срок.

Как пояснил Макаров, многое зависит от трех факторов: зарплаты, времени ожидания и стоимости покупки. Если доход не позволяет накопить нужную сумму, можно скорректировать параметры: увеличить срок, повысить доходы или снизить запросы.