Финансовый советник Ермилова сообщила, что причиной отказа в кредите может стать высокая долговая нагрузка

Даже финансово обеспеченные люди могут столкнуться с отказом в выдаче кредита. По словам международного финансового советника, доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Марии Ермиловой, причиной может стать высокая долговая нагрузка клиента или несоответствие требованиям со стороны банка. Об этом сообщило агентство «Прайм» .

Среди других возможных причин — ограничения банковской политики, проблемы с кредитной историей и недостаточный уровень дохода, даже если клиент считает его высоким.

«Чтобы повысить шансы на одобрение кредита, рекомендуется провести предварительный расчет показателя долговой нагрузки и постараться его снизить путем закрытия существующих кредитов или кредитных карт. Предоставьте полную и точную информацию о своем доходе и расходах», — процитировали «Известия» Ермилову.