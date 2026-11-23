Домашнее питание не гарантирует экономии, если покупать продукты без списка и допускать их порчу. Об этом «Газете.Ru» рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева.

Эксперт посоветовала заранее планировать меню на несколько дней и проверять запасы перед походом в магазин. По ее словам, блюда с общими ингредиентами позволяют использовать покупки полнее, а часть готовой еды можно замораживать.

Матвеева отметила, что полуфабрикаты и готовые блюда могут быть рациональнее готовки с нуля, если ради одного ужина нужно покупать продукты, которые больше не понадобятся. Также специалист рекомендовала справедливо делить обязанности по закупкам, приготовлению пищи и уборке кухни между партнерами.