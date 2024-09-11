Финансовый консультант Матвеева: кешбэк-сервисы и сезонные акции помогут поддержать бюджет

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева посоветовала не забывать о выгоде при планировании ежемесячного бюджета. Об этом сообщили « Известия ».

По словам эксперта, важно следить за сезонными акциями. Кроме того, отличным решением станет использование программ лояльности и кешбэк-сервисов.

Специалист отметила, что возвращение даже небольшого процента потраченных денег поможет поддержать бюджет. Однако важно избегать ненужных приобретений.