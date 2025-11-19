Финансовый эксперт Волкова сообщила о возможности оформить субсидию на оплату ЖКУ

Коммунальные платежи, особенно в отопительный сезон, остаются ощутимой статьей расходов для многих российских семей. Финансовый эксперт Татьяна Волкова в беседе с « ФедералПресс » поделилась законными механизмами, которые помогают сократить затраты на отопление.

Одним из ключевых способов эксперт назвала получение субсидии. Такая мера поддержки положена семьям, у которых расходы на услуги ЖКХ превышают установленный порог — примерно 20–22% от совокупного дохода, хотя конкретное значение зависит от региона.

Как пояснила специалист, для оформления субсидии необходимо предоставить справки о доходах всех проживающих за последние полгода, квитанции об оплате услуг и заявление в МФЦ или соцзащиту.

Также Волкова напомнила, что предусмотрены особые условия оплаты для пенсионеров, инвалидов I и II группы, многодетных семей, ветеранов труда и ветеранов Великой Отечественной войны.