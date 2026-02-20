Финансовый эксперт Тарасова предложила установить лимит на заказ еды для разумных трат

Эксперт по поведению потребителей платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова поделилась советами, как сформировать полезные финансовые привычки. Об этом сообщил Life.ru .

Специалист посоветовала четко определить финансовую цель. Она может включать сокращение ненужных расходов, создание резервного фонда или инвестиции для повышения дохода.

Далее каждую цель рекомендуется разделить на небольшие этапы, а действия — превратить в повседневные привычки. Например, можно взять за правило проверять чек после каждой покупки в магазине.

По словам эксперта, не стоит пытаться изменить все сразу. Лучше начать с одного действия — например, установить лимит на заказ еды на дом. После того как привычка сформируется, можно переходить к следующему шагу, добавил телеканал «Санкт-Петербург».