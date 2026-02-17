Финансовый эксперт Тарасова предложила планировать расходы по категориям

Для эффективного управления семейным бюджетом необходимо грамотно планировать расходы, анализировать траты и устанавливать лимиты. Об этом сообщила эксперт по поведению потребителей платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова в беседе с «Известиями» .

По ее словам, одним из самых простых и эффективных способов контролировать бюджет является распределение средств по категориям: продукты, транспорт, досуг, бытовые расходы и так далее. Такой подход легко адаптировать под персональные нужды в разные периоды времени.

Важно также анализировать структуру расходов в конце каждого месяца. Это позволит понять, насколько размер потраченных сумм отражает приоритетность той или иной статьи бюджета.