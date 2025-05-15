Финансовый эксперт Сумин посоветовал плановую доставку как способ экономии

С ростом популярности сервисов доставки россияне стали больше тратить на покупки, отчасти из-за наличия скрытых комиссий и влияния эмоций на принятие решений. Как сэкономить на таких услугах, рассказал финансовый консультант Степан Сумин в беседе с « Известиями ».

По его словам, один из полезных приемов — организация плановой доставки продуктов, составление перечня покупок и оформление заказа на три-семь дней вперед. Это позволяет сформировать сбалансированную продуктовую корзину и избежать импульсивных приобретений. Экономить можно и на товарах длительного хранения, бытовой химии и средствах гигиены, приобретая их оптом.

Сумин также посоветовал пользоваться акционными предложениями банков, которые предоставляют бонусы, кэшбек или скидки на заказы. Так, многие сервисы доставок сотрудничают с финансовыми организациями, предлагая выгодные условия оплаты при первой покупке.