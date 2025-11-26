Финансовый эксперт Шамилова посоветовала откладывать важные денежные решения на утро

Вечер — время отдыха, но именно в это время люди часто принимают неудачные финансовые решения: от импульсивных покупок до невыгодных инвестиций. Финансовый эксперт Алия Шамилова рассказала Life.ru , почему так происходит.

Специалист объяснила, что вечером психика утомляется, и человек может столкнуться с decision fatigue — внутренним истощением, при котором мозг ищет легкие пути. Усталость и скроллинг социальных сетей создают видимость отдыха, но на самом деле подталкивают к ошибкам.

«Префронтальная кора — наш "процессор" ответственных решений — к вечеру теряет заряд. Уровень глюкозы падает, вместе с ним и сила воли», — отметила Шамилова.

Эксперт рекомендовала переносить важные финансовые решения на утро, чтобы дать своему внутреннему ресурсу восстановиться. Только осознанная забота о себе и своем отдыхе может создать условия для успешных вложений и роста доходов.