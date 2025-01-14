Финансовый эксперт Петрова: скидки воздействуют на людей финансово и психологически

Финансовый консультант Светлана Петрова в беседе с изданием «Страсти» рассказала, почему даже самые соблазнительные скидки могут привести к опустошению кошелька и не всегда оказываются выгодной сделкой в долгосрочной перспективе.

Скидки воздействуют на людей не только финансово, но и психологически. Видя яркую надпись «-50%», мозг моментально сигнализирует, что такую возможность нельзя упустить. В этот момент покупатель перестает задумываться о реальной нужности товара и сосредотачиваемся исключительно на размере предполагаемой выгоды, пояснила собеседница. Человека привлекает не столько сам продукт, сколько ощущение, что он смог обойти систему и получить что-то дешевле.

Маркетологи мастерски используют этот эффект, внушая нам чувство победы, хотя на самом деле мы просто попадаем в их ловушку, подчеркнула Петрова.