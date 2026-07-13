Финансовый эксперт Матвеева посоветовала распределять продукты длительного хранения по категориям

Летом многие забывают следить за продуктами в кухонных шкафах, сосредотачиваясь на холодильнике. Однако даже продукты с длительным сроком хранения требуют правильных условий, сообщила финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева в беседе с Life.ru .

По словам эксперта, хаотичное размещение упаковок может привести к тому, что часть запасов останется незамеченной, а семья продолжит покупать те же товары.

«Для хранения стоит выбирать прохладное, сухое и темное место вдали от плиты, духовки и окон, куда не попадают прямые солнечные лучи», — добавила специалист.

Матвеева рекомендовала распределить домашние запасы по категориям. Новые упаковки лучше ставить позади уже имеющихся, чтобы сначала использовать более ранние покупки.