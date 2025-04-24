Финансовый эксперт Лашко посоветовал выделять на накопления 20% дохода
Финансовый эксперт Алексей Лашко посоветовал россиянам ответственнее относиться к деньгам. Как сохранить финансовую стабильность и избежать долгов, он рассказал в беседе с «ФедералПресс».
Важным этапом специалист назвал правильное распределение заработанных средств. Обязательные расходы, куда входят коммунальные платежи, продукты, транспорт, должны составлять 50%.
«30% — траты на удовольствие (развлечения, шопинг, хобби), 20% — накопления (резервный фонд, инвестиции, крупные покупки в перспективе)», — добавил Лашко.
По его словам, такой подход позволяет одновременно обеспечивать текущие потребности и откладывать деньги на будущее.