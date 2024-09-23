Финансовый эксперт Лашко: остаток маткапитала можно посмотреть на «Госуслугах»

Семьи с детьми смогут получать остаток средств материнского капитала до 10 тысяч рублей. Как проверить, осталась ли сумма к выплате, рассказал финансовый эксперт Алексей Лашко в беседе с « ФедералПресс ».

По его словам, необходимо зайти на портал «Госуслуги» или на сайт Пенсионного фонда РФ. Соответствующая выписка выгружается по запросу мгновенно.

Эксперт также отметил, что для получения денег нужно заполнить заявление. После рассмотрения, которое длится до двух недель, средства поступят на расчетный счет.