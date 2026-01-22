Финансовый эксперт Хайдер порекомендовала начинать планировать пенсию как можно раньше

Многие россияне мечтают о комфортной пенсии, которая позволит не ограничивать себя в расходах. Финансовый консультант Юлия Хайдер в беседе с ОТР поделилась схемой, как накопить на достойную пенсию.

По данным опроса Rodin.Capital, 61% россиян задумываются о пенсии в возрасте 40 лет. При этом 70% респондентов считают, что нужно иметь финансовую подушку безопасности при выходе на пенсию.

Юлия Хайдер рекомендует начинать планировать пенсию как можно раньше, желательно в 20–25 лет. «Даже небольшие регулярные вложения (например, 5% от своего дохода) за 30–40 лет могут вырасти в значительную сумму», — объясняет она.

Важно не только копить, но и правильно инвестировать средства. Эксперт советует выбирать надежные ликвидные активы с доходностью, которая в идеале будет выше инфляции. Для этого можно открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), купить облигации федерального займа (ОФЗ) или корпоративные облигации с рейтингом не ниже AAA (Triple-A) или АА-.

Также можно инвестировать в акции надежных компаний, которые приносят дивиденды. Недвижимость — еще один хороший инструмент для получения пассивного дохода на пенсии. Однако у такого актива низкая ликвидность: высокие налоги, издержки на управление.

Она подчеркнула, что план формирования капитала нужно пересматривать каждые пять лет, учитывая изменения экономической ситуации и появление новых финансовых инструментов.