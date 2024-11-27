Финансовый эксперт Бархота: внимательное изучение условий поможет не стать жертвой аферистов при рефинансировании

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота в разговоре с телеканалом «Москва 24» сообщил, что внимательное изучение условий поможет не стать жертвой аферистов при рефинансировании.

Рефинансирование — это оформление нового займа для погашения имеющегося кредита под более низкую процентную ставку. Смысл в рефинансировании есть тогда, когда новая ставка ниже хотя бы на полтора-два процентных пункта.

«Например, вы взяли кредит под 28%, а рефинансируете его минимум под 26%», — пояснил эксперт.

Бархота добавил, что в качестве нового кредитора нужно выбирать организацию, у которой есть лицензия на осуществление операций.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов в беседе с РИА «Новости» предупредил о риске мошенничества при рефинансировании кредита.