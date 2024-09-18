Финансовый эксперт Бархота назвал банкротство наиболее отчаянным шагом при невозможности выплачивать долги

Финансовый эксперт Андрей Бархота в беседе с ОТР рассказал, что банкротство является самым отчаянных шагом при невозможности выплачивать долги.

По словам специалиста, прежде чем приступить к процедуре банкротства, стоит обратиться в банк и рассказать о проблемах. Финансовая организация может предложить реструктуризацию или снизить ежемесячный платеж.

«Рейтинг действительно падает, но не падает до такой степени, чтобы нельзя было взять новый кредит, как в случае банкротства», — пояснил Бархота.

Если у человека нет понимания, когда вернется платежеспособность, он может взять залоговый кредит и перекрыть долг.