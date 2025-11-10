Финансовый эксперт Баранова предложила переводить часть дохода на отдельный счет, чтобы накопить на отпуск

Финансовый директор, вице-президент АПЭТ по финансам Анна Баранова в интервью NEWS.ru дала рекомендации, как накопить деньги на отпуск. Она подчеркнула важность заблаговременного начала накоплений, минимум за шесть месяцев до планируемой поездки.

Баранова отметила, что первым шагом должно стать определение бюджета. Эксперт предложила откладывать 10% дохода ежемесячно, создавая отдельный счет для этих целей.

«Цели должны быть реалистичными. Нужно откладывать на отпуск какую-то часть текущего заработка», — сказала она.

Для более эффективного управления финансами Баранова рекомендовала разбить бюджет на категории: транспорт, проживание, питание, развлечения, подарки и непредвиденные расходы.

«Лучше всего не считать на коленке, а сделать себе файл в Excel или Google Docs для более точного контроля нашего движения к цели», — заключила она.