Финансовый эксперт Андрюшкин: аферисты могут маскировать свои номера под телефоны реальных организаций

Финансовый эксперт Вячеслав Андрюшкин рассказал сайту RuNews24.ru , как определить в телефонном собеседнике мошенника. Подозрение должен вызвать звонок через мессенджер, отметил специалист.

По его словам, не стоит доверять и тем, кто звонит с незнакомого номера. Андрюшкин также предупредил, что злоумышленники способны маскировать настоящие номера под телефоны официальных организаций.

Кроме того, эксперт посоветовал не продолжать разговор с «сотрудником банка» или «представителем правоохранительных органов», добавил сайт «Аргументы и факты».