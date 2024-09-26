Финансовый эксперт Андрюшкин: аферисты могут маскировать свои номера под телефоны реальных организаций
Финансовый эксперт Вячеслав Андрюшкин рассказал сайту RuNews24.ru, как определить в телефонном собеседнике мошенника. Подозрение должен вызвать звонок через мессенджер, отметил специалист.
По его словам, не стоит доверять и тем, кто звонит с незнакомого номера. Андрюшкин также предупредил, что злоумышленники способны маскировать настоящие номера под телефоны официальных организаций.
Кроме того, эксперт посоветовал не продолжать разговор с «сотрудником банка» или «представителем правоохранительных органов», добавил сайт «Аргументы и факты».
Муниципальный этап ГТО прошел в Павловском Посаде
Студенты техникума в Павловском Посаде подготовили подарок для ребят из ЛНР
Новую детскую поликлинику откроют в Дубне в 2027 году
Фестиваль конного спорта «Золотая осень» пройдет в Котельниках 28 сентября
На Западе объяснили, чем Украине поможет срочная мобилизация
Потолок обрушился на посетителей спа-комплекса в Петергофе
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте