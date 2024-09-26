Финансовый эксперт Андрюшкин: аферисты могут маскировать свои номера под телефоны реальных организаций

Финансовый эксперт Вячеслав Андрюшкин рассказал сайту RuNews24.ru, как определить в телефонном собеседнике мошенника. Подозрение должен вызвать звонок через мессенджер, отметил специалист.

По его словам, не стоит доверять и тем, кто звонит с незнакомого номера. Андрюшкин также предупредил, что злоумышленники способны маскировать настоящие номера под телефоны официальных организаций.

Кроме того, эксперт посоветовал не продолжать разговор с «сотрудником банка» или «представителем правоохранительных органов», добавил сайт «Аргументы и факты».

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