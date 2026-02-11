Финансовый эксперт Алейникова подчеркнула важность психологической составляющей в вопросах финансовой грамотности

Эксперт в области финансов и предпринимательства Светлана Алейникова в беседе с ИА НСН подчеркнула важность психологической составляющей в вопросах финансовой грамотности. Опыт и многочисленные кейсы свидетельствуют о том, что финансовое благополучие тесно связано с внутренним состоянием человека, его восприятием денег и отношением к риску.

Экономист отмечает, что значительная доля успеха зависит от правильной мотивации и установки целей. Человек, имеющий четкое понимание своего финансового положения и желания избавиться от долгов, достигает результата быстрее и эффективнее. Привлечение профессионалов в области личностного роста и саморазвития способствует принятию обоснованных решений и предотвращает неоправданные финансовые траты.

Финансовая грамотность требует комплексного подхода, включающего овладение знаниями в области бухгалтерского учета, планирования расходов и сбережений, инвестирования и кредитования. Грамотное распределение ресурсов и умение планировать бюджет позволяют накапливать капитал и достигать финансовой свободы.