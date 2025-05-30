Финансовый аналитик Антонов предупредил о росте цен на бензин с 1 июня

С началом летнего сезона в России ожидаются корректировки стоимости горючего. Так, с 1 июня может наблюдаться рост цен на бензин на АЗС. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с Life .

По словам специалиста, основные причины — сезонный спрос и общая инфляционная динамика. Средняя цена бензина может подняться на 0,5-1,5 рубля за литр. В то же время, государственные меры регулирования могут сдержать значительный рост.

Антонов подчеркнул, что в рознице цены останутся стабильными, особенно у крупных сетей АЗС. Алексей Иванов, владелец сети дилерских центров, добавил, что летний период традиционно сопровождается ростом цен на топливо из-за увеличения спроса в аграрном секторе и автотуризме. В южных регионах спрос особенно высок.