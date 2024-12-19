Финансовые расписки XIX века на щепках обнаружили в Нижегородской области

Эксперты обнаружили в центральном архиве Нижегородской области финансовые расписки, ставшие вещественными доказательствами в материалах уголовного дела 1895 года. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на комитет по делам архивов региона.

Уникальные «документы» были написаны на древесных щепках. По словам руководителя комитета по делам архивов Нижегородской области Бориса Пудалова, расписки были обнаружены во время работы над краеведческим исследованием о старообрядческих поселениях на реке Керженец в Семеновском уезде.

Уголовное дело было возбуждено в Семеновском уезде Нижегородской губернии. Крестьяне села Святиц обвинялись в подделке финансовой отчетности.

Семеновский купец Афанасий Носов заказал у местного крестьянина Петра Хахина, занимавшегося деревообработкой, 47 пар коробок из дерева и написал расписку на щепке, сколько и за какую цену куплено товара. За эту партию с Хахиным расплатились, а тот позже принес еще одну расписку на щепе об оплате за короба, которые купец не заказывал. Началось судебное разбирательство, в ходе которого выяснилось, что Петр Хахин сам сделал подложную расписку.

На двух документах сравнили почерк и убедились, что они отличаются. Крестьянина осудили и приговорили к 20 дням ареста в местной уездной тюрьме. Щепки с распиской сохранились в деле как вещественное доказательство.