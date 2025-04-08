Финансист Вайс назвал покупку конфиската русской рулеткой

Покупка конфискованной квартиры или машины может привести к большой экономии, однако за удачными сделками скрываются риски. Об этом заявил специалист по финансовой логистике и трансграничным расчетам Александр Вайс в беседе с Общественной Службой Новостей .

Финансист назвал приобретение конфиската русской рулеткой, напомнив о подводных камнях оформления таких товаров.

«Полностью избежать рисков не получится. Например, проверить все документы до оплаты часто невозможно. Поэтому рассчитывайте не только на удачу, но и на резервный бюджет», — заявил эксперт.

Среди возможных угроз он выделил скрытые дефекты; долги за недвижимость — квартиры могут быть обременены ипотекой или долгами за коммуналку; аукционных ботов — мошенники используют автоматизированные алгоритмы, чтобы искусственно завышать цены.