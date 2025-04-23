Финансист Селезнев назвал выгодной ипотеку на минимальные сроки

При действующих процентных ставках по ипотеке порядка 30% наиболее разумно выбирать минимальный срок кредитования. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев в беседе с « Газетой.ru ».

«Например, если нужна небольшая доплата при обмене квартиры и вы, чтобы не брать более дорогой потребительский кредит под 50% или даже дороже, берете ипотеку на один-два года, внося в виде первоначального взноса 70–90% стоимости квартиры», — пояснил специалист.

По его словам, в условиях нынешней экономической обстановки различия между схемами платежей становятся незначительными, так как проценты рассчитываются одинаково, независимо от выбранного метода. При аннуитетных платежах заемщик ежемесячно оплачивает фиксированную сумму, большая часть которой идет на покрытие процентов, а основной долг гасится медленно. Дифференцированная схема предполагает уменьшение размера платежа по мере сокращения задолженности, при этом каждая выплата делится пропорционально между телом кредита и процентами.

Финансист подтвердил, что математически обе схемы примерно эквивалентны. Выбор оптимального способа оплаты ипотеки определяется предпочтениями заемщика: одни выбирают стабильность равных взносов, другим важнее ускорить выплату основной суммы займа, добавили «Известия».