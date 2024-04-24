Финансист Патешман: программа лояльности и комбинация скидок помогут сэкономить на покупках | 360°

Общество 24 апреля 2024, 16:05 Финансист Патешман: программа лояльности и комбинация скидок помогут сэкономить на покупках

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Онлайн-магазины построили специальную систему скидок, чтобы привлечь потребителей. Как с выгодой использовать соответствующие инструменты, рассказал финансист Александр Патешман в беседе с «ФедералПресс».

Эксперт посоветовал обратить внимание на программу лояльности. Многие платформы применяют ее для поощрения постоянных клиентов.

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«Если сегодня в вашей семье кому-то выпала определенная повышенная категория бонусов, то сегодня, например, покупаем по карте жены продукты, а по карте мужа заправляем машину», — пояснил специалист.

Еще один вариант — комбинация нескольких скидок и бонусов, которые предлагает маркетплейс, добавил Патешман.