Финансист Моргунова: увольняющийся сотрудник может избежать 14-дневной отработки в случае договоренности с руководством

Есть несколько вариантов, когда сотруднику не потребуется отрабатывать 14 дней в случае увольнения. Например, он может заранее договориться с руководством компании. Об этом «ФедералПресс» рассказала сооснователь онлайн-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова.

Отработка также не обязательна, если человек выходит на пенсию или у него ухудшилось состояние здоровья. Главное, чтобы сотрудник подтвердил свою болезнь справкой от врача.

Сотруднику также не обязательно отрабатывать, если он покидает компанию перед оплачиваемым отпуском или будет ухаживать за ребенком, родителем или супругом. Без отработки можно уволиться в случае поступления в учебное заведение на очную форму обучения, призыва на воинскую службу, смены места жительства, добавила финансист.