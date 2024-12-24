Финансист Лашко призвал превращать незапланированные покупки в запланированные

Согласно статистическим данным, около 40% всех покупок в розничной торговле совершаются импульсивно. Особенно резко увеличиваются траты в преддверии новогодних праздников. Финансовый эксперт, руководитель группы компаний «Содействие» Алексей Лашко дал несколько советов читателям «ФедералПресс» о том, как сбалансировать спонтанные и запланированные покупки.

Прежде всего, Лашко рекомендует превратить любые незапланированные покупки в запланированные. Для этого он предлагает заранее установить общий бюджет на покупки и обсудить его с семьей. Такой подход позволит лучше контролировать расходы.

Еще один совет от эксперта: множество подарков и решений могут носить нематериальный характер. Внимание, искренний интерес к другому человеку, совместные занятия могут оказаться лучшим подарком. Он подчеркивает, что внимание и человеческие отношения намного ценнее материальных подарков, особенно для близких. Для этого вовсе не обязательно брать кредиты или залезать в долги.