Финансист Комаров рассказал, как россиянам эффективно управлять бюджетом

Эксперт проекта «Моифинансы.рф» Игорь Комаров рассказал, как россиянам эффективно управлять бюджетом и сберегать деньги, не снижая качества жизни. По его словам, экономия не должна становиться стрессом или вредить здоровью — важно подходить к этому процессу осознанно. Об этом написал KP.RU .

Первый шаг — найти «пожирателей» бюджета. Для этого необходимо отслеживать все расходы, чтобы выявлять импульсивные и ненужные траты. Это позволяет не только сократить лишние статьи расходов, но и перераспределять средства на действительно важные цели.

Комаров выделил основные ошибки, которые мешают копить:

— спонтанные покупки;

— неиспользуемые подписки;

— частая доставка готовой еды;

— необязательные поездки на такси.

Кроме того, эксперт подчеркнул важность планирования крупных трат. Расходы на ремонт, покупку техники, отпуск или лечение лучше закладывать в бюджет заранее, чтобы избежать финансовой нагрузки в будущем.

Для контроля над финансами рекомендуется вести учет расходов с помощью банковских приложений или электронных таблиц. Это помогает наглядно видеть структуру трат и корректировать их. Начать формировать сбережения можно даже с небольших сумм, используя накопительные счета, банковские вклады или инвестиционные инструменты для достижения долгосрочных целей.