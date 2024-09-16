Финансист Голубовский: платежная система Visa может вернуться в Россию после выборов в США

Платежная система Visa готовится к возвращению на российский рынок. Это может произойти после президентских выборов в США, рассказал эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, политическая ситуация после выборов скорее всего изменится, санкционный режим в отношении России в будущем могут отменить. Сейчас аналитики крупных корпораций предпринимают подготовительные действия, которые точно не помешают.

При этом платежная система Visa не сможет занять прежнее место на рынке, поскольку российские пользователи перешли на карты «Мир».