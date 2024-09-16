Финансист Голубовский: платежная система Visa может вернуться в Россию после выборов в США

Платежная система Visa готовится к возвращению на российский рынок. Это может произойти после президентских выборов в США, рассказал эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с «Национальной службой новостей».
По его словам, политическая ситуация после выборов скорее всего изменится, санкционный режим в отношении России в будущем могут отменить. Сейчас аналитики крупных корпораций предпринимают подготовительные действия, которые точно не помешают.
При этом платежная система Visa не сможет занять прежнее место на рынке, поскольку российские пользователи перешли на карты «Мир».
Вуз в Коломне начал сотрудничество с медуниверситетом в Нижнем Новгороде
Сервис для проверки легальности рабочих мигрантов запустили в Подмосковье
Новый оздоровительный комплекс с бассейном построят в Лобне в 2025 году
«Вам не положено». Паралимпиец назвал единственный минус для россиян на Играх-2024
Кабинет регистрации рождения открылся в подмосковном НИИ акушерства и гинекологии
Подмосковье предложит законопроект об ограничении работы мигрантов — Андрей Воробьев
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте