Финансист Голованов назвал покупку недвижимости финансовой травмой советского периода

Россияне продолжают испытывать финансовую травму советского прошлого, выражающуюся в стремлении приобретать недвижимость. Таким мнением поделился финансист Эван Голованов в интервью радио Sputnik .

По словам специалиста, такая тенденция мешает развитию экономики страны и необходима смена поколения экономистов, чтобы изменить ситуацию.

«Это идеологическая работа, идеологический вопрос. Должно смениться несколько поколений экономических, чтобы мы пришли к другой идее», — подчеркнул эксперт.

Голованов указал на доверие россиян к недвижимости как способу сохранения капитала, несмотря на отсутствие доверия к финансовым институтам и рынку ценных бумаг.