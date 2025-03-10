Финансист Дмитриев: обязательные траты должны составлять не более половины дохода

Финансист Николай Дмитриев из проекта «Моифинансы.рф» в беседе с «Газетой.ru» рассказал, как лучше вести бюджет. По его словам, обязательные траты, такие как питание, жилье, кредиты, образование и здоровье, должны составлять не более половины дохода.

Все ежемесячные расходы следует разделить на группы в зависимости от их важности и пересматривать финансовый план каждый год. Оставшиеся 30% — на второстепенные, но нужные покупки, а 20% отправляйте в копилку. Эксперт подчеркнул, что хотя соблюдать этот баланс непросто, контроль и анализ трат помогут тратить меньше, чем зарабатываешь.

Также специалист отметил, что при возникновении финансовых трудностей нужно искать способы снизить нагрузку. Например, можно воспользоваться государственной поддержкой: пособиями, субсидиями, помощью в поиске работы или открытии своего дела. Кроме того, не забывайте о налоговых вычетах и программах лояльности от банков и магазинов.

Начинать накопления эксперт советует с любых сумм, главное — сформировать привычку планировать и анализировать траты.