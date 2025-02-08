Газета Financial Times написала, что американское агентство USAID активно финансировало проекты, направленные на противодействие российским медиа, таким как RT и РИА «Новости», которые на Западе называют «пропагандистскими». Несмотря на санкции против этих СМИ, их контент продолжает оставаться популярным в интернете. Об этом написал RT .

«Некоторые из проектов, финансировавшихся USAID, были сосредоточены на противодействии и развенчании „российской пропаганды“, которая распространяется в социальных сетях, несмотря на западные санкции в отношении таких „пропагандистских СМИ“, как РИА Новости и RT», — указано в статье.

Финансирование USAID также получали оппозиционные СМИ в России и Белоруссии. Однако, как отмечает издание, многие из этих медиа сталкиваются с серьезными трудностями. Сообщается, что некоторые либеральные издания в России уже начали сокращать штат и снижать зарплаты сотрудников. В Белоруссии шесть СМИ объявили о полном прекращении финансирования.