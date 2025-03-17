Финалистов премии «Маршрут построен 2024-2025» выбрали с помощью народного голосования

В четвертый раз прошло народное голосование в рамках Национальной туристической премии «Маршрут построен 2024-2025», организованной медиагруппой «Комсомольская правда». Оно завершилось 14 марта 2025 года на сайте travel.spec.kp.ru.
Аудитория выбрала лидеров в 20 номинациях — дальше их оценит Экспертный совет, который определит победителей. Имена призеров будут объявлены в апреле 2025 года.
Участниками премии стали более 900 проектов из 78 регионов России. В этом сезоне также была номинация «Зарубежный туризм». Участники представили сотни направлений для путешествий, разнообразные маршруты и мероприятия, возможности для семейного и активного отдыха.
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