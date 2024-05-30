Финал вокального конкурса «Соло 01» прошел в Москве

В Москве состоялся финал вокального конкурса-фестиваля «Соло 01». Мероприятие приурочили к 220-летию столичной пожарной охраны и 375-летию пожарной охраны России. За победу боролись 15 вокалистов со всей страны.

«В этом году география участников обширна: более 30 городов. Всего подали более трехсот заявок», — уточнил начальник управления МЧС Москвы по ЮВАО Николай Шестаков.

На конкурсе показали сольные и групповые номера. Со сцены прозвучали музыкальные новинки и нестареющая классика.

«Было сложно — много ярких крутых участников. Но мы справились с отборочными испытаниями, перешли в финал. И здесь, конечно же, более высокая конкуренция, потому что отобрали лучших», — поделилась участница Дарья Агамова.