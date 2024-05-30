Финал вокального конкурса «Соло 01» прошел в Москве

Сергей Шинов
Фото: Сергей Шинов

В Москве состоялся финал вокального конкурса-фестиваля «Соло 01». Мероприятие приурочили к 220-летию столичной пожарной охраны и 375-летию пожарной охраны России. За победу боролись 15 вокалистов со всей страны.

«В этом году география участников обширна: более 30 городов. Всего подали более трехсот заявок», — уточнил начальник управления МЧС Москвы по ЮВАО Николай Шестаков.

На конкурсе показали сольные и групповые номера. Со сцены прозвучали музыкальные новинки и нестареющая классика.

«Было сложно — много ярких крутых участников. Но мы справились с отборочными испытаниями, перешли в финал. И здесь, конечно же, более высокая конкуренция, потому что отобрали лучших», — поделилась участница Дарья Агамова.

Сергей Шинов
Фото: Сергей Шинов
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Сергей Шинов
Фото: Сергей Шинов
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Сергей Шинов
Фото: Сергей Шинов
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Сергей Шинов
Фото: Сергей Шинов
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Сергей Шинов
Фото: Сергей Шинов
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Сергей Шинов
Фото: Сергей Шинов
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Сергей Шинов
Фото: Сергей Шинов
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Сергей Шинов
Фото: Сергей Шинов
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Сергей Шинов
Фото: Сергей Шинов
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Сергей Шинов
Фото: Сергей Шинов
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Мероприятие прошло при поддержке Московского НПЗ. У предприятия есть собственная пожарная часть. Она обеспечивает безопасность района Капотня, а также активно сотрудничает с городскими пожарными, поддерживает общие добрые традиции. Забота об окружающих является неотъемлемой частью каждого спасателя — так же, как и его профессионализм, отметил инструктор аварийно-спасательного формирования МНПЗ Алексей Тимофеев.

«Наше предприятие принимает участие в различных социальных акциях совместно со спасателями МЧС. Очень рады, что мы принимаем участие в этой акции. Дети — огромные молодцы, видно, что они долго и кропотливо готовились к этому выступлению», — рассказал он.

Победителям вручили подарки и памятные статуэтки. Уже совсем скоро вокалисты выступят на площадках летних музыкальных фестивалей.

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