Финал конкурса «Семья Хабаровского края» завершился в Хабаровске

В Хабаровске завершился финал конкурса «Семья Хабаровского края», в котором приняли участие семь семей из разных уголков региона. Каждая семья представила свои достижения и опыт семейного воспитания, подчеркивая важность семейных ценностей и социальной активности. Об этом написал сайт transsibinfo.com .

Победителями конкурса стали Дмитрий и Ирина Симаковы из Хабаровска, воспитывающие двоих детей. Ирина руководит Хабаровским молодежным центром, а Дмитрий служит офицером Вооруженных сил России. Семья активно участвует в спортивных мероприятиях и общественных инициативах, пропагандируя здоровый образ жизни и активное участие в жизни общества.

Второе место заняла семья Александра и Ольги Ходжер из села Ачан Амурского района, воспитывающая двоих детей. Третьими стали Андрей и Виктория Кайгородцевы из города особого президентского внимания, воспитывающие троих детей.