Филологи Баранов и Малыгина предложили бороться с матом общественным порицанием и чтением стихов
Ученые-филологи заявили, что штрафы не помогают снижать употребление нецензурной лексики в публичных местах. Об этом они рассказали в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По мнению доктора филологических наук, профессора Анатолия Баранова, воздействовать на нарушителей следует через общественное мнение.
«Штрафы здесь мало помогут. Более значимым является отношение людей. Нерукопожатие, понимаете. Если люди отказываются здороваться с человеком, иметь с ним дело, разговаривать — это намного действеннее, чем если полицейский оштрафует человека за мат в публичном месте», — пояснил он.
Ректор Международного еврейского университета медиакоммуникаций, профессор МГУ Лидия Малыгина поддержала коллегу, назвав систему денежных взысканий неработающей. Она предложила бороться с бранью с помощью «переключения внимания» и «компенсирования».