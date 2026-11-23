Ученые-филологи заявили, что штрафы не помогают снижать употребление нецензурной лексики в публичных местах. Об этом они рассказали в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

По мнению доктора филологических наук, профессора Анатолия Баранова, воздействовать на нарушителей следует через общественное мнение.

«Штрафы здесь мало помогут. Более значимым является отношение людей. Нерукопожатие, понимаете. Если люди отказываются здороваться с человеком, иметь с ним дело, разговаривать — это намного действеннее, чем если полицейский оштрафует человека за мат в публичном месте», — пояснил он.

Ректор Международного еврейского университета медиакоммуникаций, профессор МГУ Лидия Малыгина поддержала коллегу, назвав систему денежных взысканий неработающей. Она предложила бороться с бранью с помощью «переключения внимания» и «компенсирования».